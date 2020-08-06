Курс доллара может измениться уже к 15 августа

Аналитики рассказали, к чему стоит готовиться украинцам, передает КП.

Он объяснил, что сейчас украинцы планируют поездки за границу, и следовательно спрос на «баксы в обменниках» повышается. Кроме того, именно в этот период импортеры начинают закупать товар на новый год, что имеет свое влияние на позиции гривны.

«При этом выплат в августе фактически нет, а сентябрьские покрыты внешними займами, которые лежат на счетах Минфина. Поэтому не исключено, что до 15 августа все же произойдет небольшой откат курса», - рассказал аналитик Даниил Монин.

Он добавил, что в сентябре в Украине обычно довольно высокий курс, в октябре – как правило, откат. хотя вот прошлог году этого отката и не произошло.

При этом эксперты дали совет, когда лучше всего бежать в обменник. Подчеркивается, что нельзя покупать доллары в момент роста курса, а в момент сильного роста – их нельзя покупать категорически. Такая схема только играет на руку спекулянтам и моет привести к еще большему росту курса. Поддаваться панике нельзя ни в коем случае.

Стоит добавить, что Инвестиционные компании Украины прогнозируют дальнейшее снижение курса гривны до 28-29 за доллар.

Аналитики ожидают, что девальвационное давление традиционно усилится осенью.

Тем временем, на четверг, 6 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 27,70 грн/$.

Курс "бакса" снизился на 12 копеек. Курс евро вырос на 18 копеек.

Таким образом, ситуация следующая:

1 доллар США — 27,7028

1 евро — 32,9012

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