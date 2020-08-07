Відома модель Сьюзі Кортес, яку визнали господинею найкрасивіших сідниць у світі, показала себе в дуже сміливому образі
На фото красуня показала себе в прозорих мереживах, які насилу можна назвати білизною. Кортес без сорому розсунула ноги, демонструючи свій скарб, а руками і волоссям прикрила груди. Зірка спокусливо вигнулася, напівлежачи на дивані, а образ доповнила туфлями на великому каблуці. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Щасливого четверга, мої прекрасні люди. Приємного вам дня, і якщо вам нудно, приєднуйтесь до мене", - написала Сьюзі під спекотним фото.
Фанати поставили понад 30 тисяч лайків і написали коментарі:
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"Приголомшлива краса", " це трусики?", "Привіт, красуня", "Ти виглядаєш неймовірно, Сьюзі", "Guapísima", "шалено красива", "красуня", "Не відірвати погляд від божевільної красуні, просто ідеальна крихітка", "Gorgeous".
Повідомлялося, що відома модель Сьюзі Кортес показала себе в незвичайному образі.
На фото красуня стояла у великих срібних чоботях і піджаку. Образ Сьюзі доповнила стрінгами, які практично не видно, так як вони розчинилися в пишному "горішку" зірки. Кортес спокусливо вигнулася, а волосся залишила розпущеним. Модель пожираючим поглядом дивилася в об'єктив камери.
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