Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя в необычном образе

На фото Сюзи показала себя в бикини на веревочках. Красотка покрыла себя золотой краской, чтобы фото вышло очень жарким. Кортес ничего больше не надевала и соблазнительно выгнулась. Волосами звезда прикрыла пышный бюст, а образ дополнила украшением на голове. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Позолоченная", - подписала фото красотка.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"У, приятельница", "Безумно красивая", "Gorgeous", "Памятник", "Драгоценная", "Ух ты, за это я поставил лайк", "Красивые поцелуи", "Какая красивая девушка", "Чудесно, да благословит тебя господь".

Ранее мы сообщали, что бразильская фитнес-модель Сьюзи Кортес сверкнула красотой в тесном наряде.

«Узнайте, почему меня называют номером один», — коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованной фотографии Кортес позирует в крохотных шортах и топе, которые максимально оголяют ее округлости. При этом на голове у красотки красуется кепка.

Сообщалось, что бразильская модель Сьюзи Кортез удивила поклонников безумно откровенным образом.

Сьюзи Кортез любит похвастаться своим роскошным телом и подбирает для этого самые пикантные наряды. На этот раз она надела комбинированный купальник, который едва спрятал интимные места модели.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц распахнула халат, оставшись без белья

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