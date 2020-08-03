Знаменитая модель Сьюзи Кортез, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц, впечатлила дерзким фото

Как сообщает Politeka.net, Сьюзи стала победительницей престижного конкурса Мисс Бум Бум, в котором в первую очередь оцениваются ягодичные участниц. Имея за плечами титул лучшей попы Бразилии Сьюзи часто снимается для известных журналов: Playboy, FHM, GQ и Cosmopolitan.

Она активно ведет свою страницу в сети Instagram, где публикует снимки в откровенных нарядах белье и купальниках. Поэтому неудивительно, что на новом фото она снова позировала в нижнем белье (чтобы посмотреть фото доскрольте новость до конца).

В этот раз знаменитая модель примеряла образ соблазнительной ковбойши. Съемка, устроенная в спальне, на фоне роскошной кровати, получилась яркой и провокационной. Обладательница самых красивых ягодиц надела ковбойскую шляпу и красное нижнее белье, подчеркнувшее аппетитную грудь знаменитости и ее длинные ноги.

Благодаря откровенной эффектной позе Сьюзи продемонстрировала свои пышные формы во всей красе.

Соблазнительный снимок набрал максимум комментариев, лайков и просмотров. Фолловеры звезды признаются, что им нравится ее смелый выбор одежды и дарят ей комплименты:

«Все у тебя просто великолепно ... Спору нет ... я горжусь тем что на моей земле, самые шикарные девушки. Просто интересен твой смысл в жизни., Тебе льстит что 99,9% просто банально тебя хотят? Ты красива !!! Люди, оставшиеся в памяти ... после, прости, нашего ухода ....», «Интересный видочек😍», «Какая ты шикарная».

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