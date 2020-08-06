Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, захопила видом в зухвалій сукні

Як відомо, вже багато місяців молода красуня з Туреччини на ім'я Гюль Бахарі зачаровує користувачів соціальної мережі Instagram стильними фото, на яких позує в самих різних образах. Дівчина прославилася не тільки завдяки ідеальним формам і незвичайної зовнішності, але також і тому, що її прозвали «двійником Кім Кардашьян».

Зараз Гуль є амбассадором багатьох модних брендів, тому на її сторінці завжди миготять фото в яскравих сукнях, шовкових піжамах і блискучих костюмах. Цього разу молода красуня блиснула формами в сукні незвичайного відтінку, що зроблене з блискучої тканини і з глибоким декольте. При цьому пікантний виріз на грудях Гюль неможливо не помітити, адже він доходить практично до стегна моделі.

"Красиві губи😍" « " о, мій !!! Така краса 🔥", " ефектне плаття на твоїх шикарних вигинах! 10/10", " Привіт, красуня 😍 😍 напишіть нам, ми будемо раді співпрацювати❤🔥", «виглядає фантастично в цій сукні 🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️», «ефектний вигляд ❤ ️ " « " чорт, зоряне плаття !!", "💌 Чудова дама! Будь нашим послом. Зв'яжіться з нами, будь ласка!", "Чудова краса😍 😍 😍«,» моя Моя має бути якась чудова фея❤️😍 🥰 😘 🌹«,» гуль Бахарі ти найкраща жінка🔥 🔥 🔥«, »Господи помилуй😭 😍 😍".

До цього ми писали, що відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кім Кардашьян, похвалилася вражаючими вигинами.

На фотографії красуня позує на терасі, де відкривається неймовірний вид на місто. Красуня вирішила вбратися в міні-шорти і облягаючу блузку, яку вирішила практично не застібати. Через це здається, що наряд буквально розірветься на частини.

Одяг на Турецькій Кардашьян чорно кольору, що дуже ефектно виглядає з її темним довгим волоссям.

Нагадаємо, що Гюль Бахарі не змогла утримати " персики "в Королівському декольте:"справжня лялька".

А ще Politeka писала, що Гюль Бахарі ледве вмістила свій скарб у величезне декольте:"смачні диньки".

Також Politeka повідомляла, що Гюль Бахарі полонила розміром "м'ячиків «в тісному купальнику з мотузок:»Східна принцеса".