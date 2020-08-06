Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, восхитила видом в дерзком платье

Как известно, уже много месяцев молодая красотка из Турции по имени Гюль Бахари очаровывает пользователей социальной сети Инстаграм стильными фото, на которых позирует в самых разных образах. Девушка прославилась не только благодаря идеальным формам и необычной внешности, но также и потому, что ее прозвали «двойником Ким Кардашьян».

Сейчас Гуль является амбассадором многих модных брендов, поэтому на ее странице всегда мелькают фото в ярких платьях, шелковых пижамах и блестящих костюмах. В этот раз молодая красотка блеснула формами в платье необычного оттенка, что сделанное из блестящей тканы и с глубоким декольте. При этом пикантный вырез на груди Гюль невозможно не заметить, ведь он доходит практически до бедра модели.

«Красивые губы😍», «О, мой !!! Такая красота 🔥», «эффектное платье на твоих шикарных изгибах, сводит с ума! 10/10», «Привет, красотка 😍😍 Напишите нам, мы будем рады сотрудничать ❤🔥», «Выглядит фантастически в этом платье 🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️», «Эффектный вид ❤️», «Черт, звездное платье !!», «💌 Великолепная дама! Будь нашим послом. Свяжитесь с нами, пожалуйста!», «Великолепная красота😍😍😍», «Моя моя должно быть какая-то чудесная фея❤️😍🥰😘🌹», «Гуль бахари ты лучшая женщина🔥🔥🔥», «Господи помилуй 😭😍😍».

До этого мы писали, что известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Ким Кардашьян, похвасталась впечатляющими изгибами.

На фотографии красотка позирует на террасе, где открывается невероятный вид на город. Красотка решила нарядиться в мини-шорты и облегающую блузку, которую решила практически не застегивать. Из-за этого кажется, что наряд буквально разорвется на части.

Одежда на турецкой Кардашьян черно цвета, что очень эффектно смотрится с ее темными длинными волосами.

Напомним, что Гюль Бахари не смогла удержать "персики" в королевском декольте: "Настоящая кукла".

А еще Politeka писала, что Гюль Бахари еле вместила свое сокровище в громадное декольте: "Вкусные дыньки".

Также Politeka сообщала, что Гюль Бахари пленила размером «мячиков» в тесном купальнике из веревок: «Восточная принцесса».