Чоловік Алли Пугачової Максим Галкін запалив зі співачкою Лаймою Вайкуле
Як повідомляє Politeka.net, відповідне відео в "Instagram". (Чтобі подивитися-проскролльте вниз)
"Погуляли від душі", - коротко підписані кадри.
На відео видно, як Галкін танцює з Вайкуле після келиха. При цьому вони приживаються один до одного. За тим, що відбувається спостерігає Примаданна. Вона зробила здивований вираз обличчя і погрозила пальцем. На відео Пугачова зображує обурення і "кричить".
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Також Пугачова обмінялася красномовними поглядами зі співмешканцем Вайкуле Андрієм Латковським.
Відзначимо, розваги зірок активно коментують в мережі.
«Зажигай, світи, посміхайся. Ти супер Алла», «Лайма, як завжди, принадність», «молодці🔥, так тримати👍 👍 👍 🔥 🔥», «супер хлопці 🔥 ви Великі Розумнички👍», "молодці", - пишуть в коментарях до відео.
Відомо, що Алла Пугачова і Лайма Вайкуле дружать вже багато років. Вони познайомилася ще коли Вайкуле вчилася в ГІТІСі.
Нагадаємо, що Галкін міцно притиснув Пугачову перед камерою, здивувавши постарілим виглядом: "Ось це любов…».
Як повідомляла Politeka, розлучення Пугачової і Галкіна обростає подробицями, Максим зробив заяву: "проблеми в зірковій родині...".
Також Politeka писала, що розлучення Пугачової і Галкіна, скандальна історія набирає обертів: шоумен сказав своє слово.