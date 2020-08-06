Чоловік Алли Пугачової Максим Галкін запалив зі співачкою Лаймою Вайкуле

Як повідомляє Politeka.net, відповідне відео в "Instagram". (Чтобі подивитися-проскролльте вниз)

"Погуляли від душі", - коротко підписані кадри.

На відео видно, як Галкін танцює з Вайкуле після келиха. При цьому вони приживаються один до одного. За тим, що відбувається спостерігає Примаданна. Вона зробила здивований вираз обличчя і погрозила пальцем. На відео Пугачова зображує обурення і "кричить".

Також Пугачова обмінялася красномовними поглядами зі співмешканцем Вайкуле Андрієм Латковським.

Відзначимо, розваги зірок активно коментують в мережі.

«Зажигай, світи, посміхайся. Ти супер Алла», «Лайма, як завжди, принадність», «молодці🔥, так тримати👍 👍 👍 🔥 🔥», «супер хлопці 🔥 ви Великі Розумнички👍», "молодці", - пишуть в коментарях до відео.

Відомо, що Алла Пугачова і Лайма Вайкуле дружать вже багато років. Вони познайомилася ще коли Вайкуле вчилася в ГІТІСі.

Нагадаємо, що Галкін міцно притиснув Пугачову перед камерою, здивувавши постарілим виглядом: "Ось це любов…».

Як повідомляла Politeka, розлучення Пугачової і Галкіна обростає подробицями, Максим зробив заяву: "проблеми в зірковій родині...".

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