Фото Аллы Пугачевой с ее мужем Максимом Галкиным всколыхнуло сеть

Как сообщает Politeka.net, фото Примадонны с возвобленным появились в социальной сети "Инстаграм" на фан страничке, посвященной их дочери Елизавете Галкиной.

На снимке радостные Пугачева и Галкин запечатлены вдвоем.

Фотография вызвала волну умиления. Пользователи сети уверены, что именно так выглядит настоящая любовь. В то же время отмечается, что Галкин выглядит постаревшим.

«На всю жизнь❤️❤️❤️», «Это любовь, что без денег делает тебя богатым. Это любовь, о которой, в книжках ты читал когда-то...», «Любою вас обоих, вы классные...)))) Счастья вам и здоровья», «Волшебная пара!! Всегда вам быть счастливыми и влюблёнными!!!», «Всегда приятно на вас посмотреть», - пишут в комментариях.

Напомним, первая встреча будущих супругов состоялась в 2001 году на фестивале «Славянский базар» в Витебске, где у Галкина был сольный концерт. Друг другу их представил тогдашний муж Пугачевой Филипп Киркоров.

В 2008 году Пугачева и Галкин перестали скрывать свои отношения, а еще через три года, 23 декабря 2011-го, заключили брак. 18 сентября 2013 году в звездной семье родились близнецы. Тогда Алле было 64 года, а Максиму — 36 лет.

В 2018 году Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались.

Напомним, Галкин показал домашние развлечения с Пугачевой и детьми: "Настоящее семейное счастье".

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