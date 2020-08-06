Муж Аллы Пугачевой Максим Галкин зажег с певицей Лаймой Вайкуле

Как сообщает Politeka.net, соответствующее видео в «Инстаграм». (Чтобі посмотреть - проскролльте вниз)

«Погуляли от души», - коротко подписаны кадры.

На видео видно, как Галкин танцует с Вайкуле после бокала. При этом они приживаются друг к другу. За происходящим наблюдает Примаданна. Она сделала удивленное выражение лица и погрозила пальцем. На видео Пугачева изображает возмущение и «кричит».

Также Пугачева обменялась красноречивыми взглядами с сожителем Вайкуле Андреем Латковским.

Отметим, развлечения звезд активно комментируют в сети.

«Зажигай, свети, улыбайся. Ты супер Алла», «Лайма, как всегда, прелесть», «Молодцы🔥, так держать 👍👍👍🔥🔥», «Супер ребята🔥 Вы большие умнички👍», «Молодцы», - пишут в комментариях к видео.

Известно, что Алла Пугачева и Лайма Вайкуле дружат уже много лет. Они познакомилась еще когда Вайкуле училась в ГИТИСе.

Напомним, что Галкин крепко прижал Пугачеву перед камерой, удивив постаревшим видом: «Вот это любовь…».

Как сообщала Politeka, развод Пугачевой и Галкина обрастает подробностями, Максим сделал заявление: "Проблемы в звездной семье...".

Также Politeka писала, что развод Пугачевой и Галкина, скандальная история набирает обороты: шоумен сказал свое слово.