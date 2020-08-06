Популярна українська співачка Настя Каменських похвалилася фігшурою в купальнику
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
На фото Каменських позує в купальнику пастельного відтінку з пікантною шнурівкою на грудях. Кучеряве волосся Каменських розпущене, вона дивиться в сторону.
"Один погляд говорить набагато більше, ніж тисяча слів", - написала артистка іспанською.
При цьому в Мережі обговорюють фігуру співачки.
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"Така Ти соковита!🔥 🔥 🔥 ", "Ваааау, сексуальна фігура я тебе люблю»," поправилася і худнути не потрібно 🔥 " »" ти крута», «сама жіночна фігура!«,» Пампушка«,» дуже«,» красива«,» Вау«,» Просто нереально красива«,» фігура груша, залишайся стрункою", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, днем раніше Настя Каменських поділилася радісною звісткою про поповнення. Собачка зірки на прізвисько Мімі народила цуценят. У мережі співачка запостила дуже зворушливе відео, на якому зображені новоспечена мама і її малюки.
"Мімі та її маленька команда☺️ Ласкаво просимо в цей світ🙏», - написала артітска.
Нагадаємо, що мокра Каменських завела ранковим фото в купальнику, вигляд вражає «»фігура богині".
А ще Politeka писала, що щаслива Каменських в тонкій білій сукні поділилася важливою новиною: "нарешті! Дочекатися...".
Також Politeka повідомляла, що Настя Каменських розповіла правду про своє життя:"зради, пластика і зоряна хвороба".