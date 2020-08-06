Актор і автор Студії "Кварталу 95» Олександр Пікалов поділився подробицями загибелі учасника команди музиканта Анатолія Костюка

Про це він розповів в інтерв'ю Анатолію Анатолічу, відео з'явилося на Youtube-каналі Зе Інтерв'єр.

Трагедія, яка стала великим ударом для всіх кварталівців, трапилася в 2007 році. Анатолій Костюк був одним з ключових артистів "Кварталу 95".

"Тоха наш розбився на машині перед концертом, перед генералкою. Це жорстка втрата була. У нього народилася дитина, він відвіз малюка в Кривий і мчав назад і вилетів з траси. На тій гребаній трасі, де Кузьма...», - розповів актор.

Пікалов також повідомив подробиці аварії.

"Вночі їхав, бо наступного дня мала бути ... Толік погано бачив. Водійський стаж у нього був мінусовий навіть. Коробка автомат, була б ручка, щось смикав би. Там поворот. Затяжний поворот. Він просто поїхав прямо", - заявив артист.

Пікалов підтвердив, що» Квартал 95 " виплачує зарплату загиблого учасника його сім'ї.

"Рішення Кварталу. Так, допомагаємо. Це перше. Друге - хресний то у нас Женька Кошовий. Люди підтримують якісь стосунки. Але знову ж таки, переросли. Маринку ми знали погано. Толік взяв за себе дамочку, яку ми толком не знали. Вона залишилася в нашому рідному місті", - розповів актор Кварталу 95.

Нагадавши, "Квартал 95 "втратив головну зірку після витівки, друг Кошового не витримав:" зовсім вже..."

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