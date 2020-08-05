Супермодель Емілі Ратакоскі похвалилася розкішною фігурою під час прогулянки на велосипеді

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Катаюся по колу й отримую задоволення від цього", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Ратаковскі позує під час їзди на велосипеді. Значні принади знаменитість вирішила одягнути в крихітний купальник, через що здається, що наряд зараз ось-ось розірветься. Шанувальники знаменитості були приємно здивовані кадрами.

"Милий пупсик«,» розкішний вигляд«,» неймовірна краса«,» а мені здається, що бракує Коломбо«," гаряча штучка. Вух", " як ти можеш бути настільки красивою?", "розкішна принадність. Ти навіть коли просто катаєшся на велосипеді, виглядаєш на мільйон", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що модель Емілі Ратоковскі показала пікантний наряд в якому не соромиться виходити на прогулянку

Зовсім недавно знаменита красуня, яка пару тижнів тому змінила природний темний відтінок волосся на блонд, знову повертається «до коріння». Так, дівчина все частіше показує фото на яких позує з темним кольором волосся.

Нагадавши, кудлата Емілі Ратаковські приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивішою.

Також Politeka писала, що Ратаковські роздяглася і без сорому показала, чим її нагородила природа.

Як Politeka повідомляла, що Ратаковські без ліфчика повеселилася перед дзеркалом в томній позі.