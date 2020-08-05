Супермодель Эмили Ратакоски похвасталась роскошной фигурой во время прогулки на велосипеде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Катаюсь по кругу и получают удовольствие от этого», — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Ратаковски позирует во время езды на велосипеде. Внушительные прелести знаменитость решила облачить в крохотный купальник, из-за чего кажется, что наряд сейчас вот-вот разорвется. Поклонники знаменитости были приятно удивлены кадрами.

«Милый пупсик», «роскошный вид», «невероятная красота», «а мне кажется, что нехватает Коломбо», «горячая штучка. Вух», «как ты можешь быть настолько красивой?», «роскошная прелесть. Ты даже когда просто катаешься на велосипеде, выглядишь на миллион», — пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что модель Эмили Ратоковски показала пикантный наряд в котором не стесняется выходить на прогулку

Совсем недавно знаменитая красотка, которая пару недель тому сменила природный темный оттенок волос на блонд, вновь возвращается «к корням». Так, девушка все чаще показывает фото на которых позирует с темным цветом волос.

Напомним, лохматая Эмили Ратаковськи ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.

Также Politeka писала, что Ратаковськи разделась и без стеснения показала, чем ее наградила природа.

Как Politeka сообщала, что Ратаковськи без лифчика повеселилась перед зеркалом в томной позе.