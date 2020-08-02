Известная модель Эмили Ратоковски показала пикантный наряд в котором не стесняется выходить на прогулку

Как сообщает Politeka.net, Эмили Ратаковски известная в мире модель, которая не стесняется выставлять на публику свои формы в белье. Порой она вообще предстает перед общественностью без одежды. Ее официальная страница в Instagrаm наполнена снимками модели в пикантных нарядах.

Совсем недавно знаменитая красотка, которая пару недель тому сменила природный темный оттенок волос на блонд, вновь возвращается «к корням». Так, девушка все чаще показывает фото на которых позирует с темным цветом волос.

Обладательница совершенной фигуры старается подчеркнуть ее всеми известными ей способами. И в первую очередь в ход идут мини-платья. Хотя в этот раз Эмили остановилась на широких джинсовых шортах с высокой посадкой и спортивном бюстике кофейного оттенка, который подчеркнул ее идеальные формы.

В дополнение к образу она подобрала черную сумочку, узкие солнцезащитные очки, браслеты и тонкие золотые цепочки. Волосы звезда собрала в небрежный хвост, выпустив пару прядей спереди. Галерею знаменитая красавица подписала коротко, но весьма емко, оставив эмодзи в виде сердца и написав: «Лето в городе».

Поклонники отозвались бурными комментариями. Большинство уверены, что Эмили в образе брюнетки намного «горячее». Тем не менее, есть и те, кто уверен, что модель и бизнесвумен хороша в любом образе и ничто не может испортить ее.

«Какая ты крошечка❤️», «Ох, миловидный персик🍑🍑🍑», «Жарко очень красиво, сладкая малышка», «Выходи за меня ? Если хочешь, мне все равно», «Роковая красавица ❤️».

Напомним, лохматая Эмили Ратаковськи ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.

Также Politeka писала, что Ратаковськи разделась и без стеснения показала, чем ее наградила природа.

Как Politeka сообщала, что Ратаковськи без лифчика повеселилась перед зеркалом в томной позе.