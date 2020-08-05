Зірка студії "Квартал 95" Ірина Сопонару покрасувалася розкішною фігурою в одній нижній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, красуня вирішила позувати на ліжку в одному облягаючій білизні, прикривши пікантне місце тарілкою з кавунами. Крім того, в руці знаменитість тримала ще один фрукт. Ноги Сопонару вирішила схрестити.

Уточнимо, що попри красу знімка, її шанувальники були позбавлені права що-небудь сказати, адже фотографією знаменитість поділилася у себе в розділі сторіс.

До цього ми розповідали, що українська актриса Ірина Сопонару, зірка "Квартал 95", постала перед шанувальниками в неймовірно ніжному образі.

Красуня поділилася на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram знімком в Білій літній сорочці, майці й брюках. Образ доповнює досконалий макіяж, який підкреслює природну красу актриси.

"Найприємніша частина неділі - це потрапити в об'єктив до нашої талановитої @marta_adamchuk 🤍», - підписала знімок Сопонару.

Автор фото тут же відреагувала, написавши, що Ірина – найкращий стимул не їсти цукерки. Не поскупилися на компліменти й інші підписники артистки.

Нагадавши, блондинка з "Квартал 95" вразила бездоганними вигинами в прозорій сукні.

Також Politeka писала, що блондинка з "Квартал 95" заворожила солодкими місцями в тонкому топі без білизни.

А ще Politeka повідомляла, що блондинка з "Квартал 95" здивувала збільшеними принадами в яскравому топі.