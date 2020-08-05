Звезда студии «Квартал 95» Ирина Сопонару покрасовалась роскошной фигурой в одном нижнем белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, красотка решила позировать на кровати в одном облегающем белье, прикрыв пикантное место тарелкой с арбузами. Кроме того, в руке знаменитость держала еще один фрукт. Ноги Сопонару решила скрестить.

Уточним, что несмотря на красоту снимка, ее поклонники были лишены права что-либо сказать, ведь фотографией знаменитость поделилась у себя в разделе Сторис.

До этого мы рассказывали, что украинская актриса Ирина Сопонару, звезда «Квартал 95», предстала перед поклонниками в невероятно нежном образе.

Красотка поделилась на своей странице в социальной сети Инстаграм снимком в белой летней рубашке, майке и брюках. Образ дополняет совершенный макияж, который подчеркивает природную красоту актрисы.

«Самая приятная часть воскресенья –это попасть в объектив к нашей талантливой @marta_adamchuk 🤍», – подписала снимок Сопонару.

Автор фото тут же отреагировала, написав, что Ирина – лучший стимул не есть конфеты. Не поскупились на комплименты и другие подписчики артистки.

Напомним, блондинка из "Квартал 95" поразила безупречными изгибами в прозрачном платье.

Также Politeka писала, что блондинка из "Квартал 95" заворожила сладкими местами в тонком топе без белья.

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