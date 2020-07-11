Известная украинская актриса, звезда "Квартал 95", Ирина Сопонару, покорила летним образом

Звезда часто хвастается аппетитными формами во всевозможных нарядах, сообщает Politeka.net. В Этот раз красотка предстала в нежном образе - коротком платье из легкой полупрозрачной ткани.

Красотка вытянула ручки к небу и закрыла глаза. Тем временем платье развеивал ветер, образ получился фантастическим.

Стоит отметить, что Ирина позировала в поле.

"...просто чувствую это", - написала она.

За четыре часа пост собрал более 5,5 тысяч лайков и много комментариев.

"Фото огонь🔥 Мимишность зашкаливает🙃🥰 🤗😘Лав ❤️🤗", "Красавица 💫", "Я придумал подпись к фотке: "В ожидании толстого алкаша")))", "Как много девушек красивых,а Вы одна из них❤️", "Какая красота 🤩", "ты супер..👍🔥", "Вау, ты супер 🌿", "Хороша", "Очень нежная", ""А можно твой и номер Тани Песик? 💕", "Великолепная 😜", "очень хорошая 😻❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Ирина Сопонару порадовала поклонников жарким снимком в сториз.

Актриса позировала в облегающем светлом топике без белья. Заметны самые интимные места, которые торчали из микро-топа. Ткань натянулась на небольшой груди.

Ранее сообщалось, что Ирина Сопонару позировала в красной футболке и грязным лицом. Что произошло с артисткой - неизвестно, она только назвала это "красотой" на ее лице. Можно предположить, что что-то вкусное, так как девушка пальцем провела по лицу и после этого его облизала.

Вероятно, красотка сделала себе маску из полезных веществ. Видео получилось забавным.

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