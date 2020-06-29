Известная украинская актриса, звезда "Квартал 95", Ирина Сопонару, показала то, что обычно скрывают
Звезда нередко публикует в своем Инстаграм смелые фото в купальниках и откровенных нарядах, сообщает Politeka.net. В этот раз красотка порадовала поклонников жарким снимком в сториз.
Ирина позировала в облегающем светлом топике без белья. Заметны самые интимные места, которые торчали из микро-топа. Ткань натянулась на небольшой груди.
Также звезда надела трусики на высокой посадке, которые обтянули ее упругие ягодицы.
Артистка наклонилась перед камерой, что сделало фото пикантнее.
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Лица горячей блондинки не видно, однако сложно не заметить локоны, спустившиеся с плеча. В общем, украинская знаменитость фантастически хороша.
"Это мой любимый аутфит...", - подписала снимок Ирина.
Фото не собрало много лайков и комментариев, ведь было обнародовано в сториз. Вероятно, красотку засыпали комплиментами в личные сообщения.
Напомним, Ирина Сопонару удивила поклонников размером груди в розовом топике с длинными рукавами. Было видно, что объем груди стал намного больше, видимо, красотка использовала накладки.
Стоит отметить, что черная мини-юбка с принтом из губ обтянула бедра артистки, и подчеркнула стройную талию.
Ранее сообщалось, что Ирина Сопонару предстала в сиреневом наряде с желтой вышивкой.
Звезда игриво спустила платье с одного плеча, казалось, что красотка забыла надеть лифчик. Блондинка сделала аккуратную прическу.
Напомним также, что Ирина Сопонару позировала с коллегой Юрием Ткачем, Блондинка облокотилась о плечо друга.
«Уже совсем скоро мы начинаем съемку нашей любимой Полтавы!» - говорится в сообщении.
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