Известная украинская актриса, звезда "Квартал 95", Ирина Сопонару, показала то, что обычно скрывают

Звезда нередко публикует в своем Инстаграм смелые фото в купальниках и откровенных нарядах, сообщает Politeka.net. В этот раз красотка порадовала поклонников жарким снимком в сториз.

Ирина позировала в облегающем светлом топике без белья. Заметны самые интимные места, которые торчали из микро-топа. Ткань натянулась на небольшой груди.

Также звезда надела трусики на высокой посадке, которые обтянули ее упругие ягодицы.

Артистка наклонилась перед камерой, что сделало фото пикантнее.

Лица горячей блондинки не видно, однако сложно не заметить локоны, спустившиеся с плеча. В общем, украинская знаменитость фантастически хороша.

"Это мой любимый аутфит...", - подписала снимок Ирина.

Фото не собрало много лайков и комментариев, ведь было обнародовано в сториз. Вероятно, красотку засыпали комплиментами в личные сообщения.

Напомним, Ирина Сопонару удивила поклонников размером груди в розовом топике с длинными рукавами. Было видно, что объем груди стал намного больше, видимо, красотка использовала накладки.

Стоит отметить, что черная мини-юбка с принтом из губ обтянула бедра артистки, и подчеркнула стройную талию.

Ранее сообщалось, что Ирина Сопонару предстала в сиреневом наряде с желтой вышивкой.

Звезда игриво спустила платье с одного плеча, казалось, что красотка забыла надеть лифчик. Блондинка сделала аккуратную прическу.

Напомним также, что Ирина Сопонару позировала с коллегой Юрием Ткачем, Блондинка облокотилась о плечо друга.

«Уже совсем скоро мы начинаем съемку нашей любимой Полтавы!» - говорится в сообщении.

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