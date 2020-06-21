Актриса студии "Квартал 95" Ирина Сопонару появилась в летнем горячем образе
Звезда надела топ с откровенным декольте и мини-юбку, сообщает Politeka.net. Звезда выглядит превосходно и очень откровенно.
Розовый топик с длинными рукавами и вырезом обтянул пышную грудь. Звезда не надела белья, что было видно по выпирающим признакам. К тому же объем груди стал намного больше.
Черная мини-юбка с принтом из губ обтянула бедра артистки, и подчеркнула стройную талию.
На шее Ирины блестел чокер, а в пупке торчала сережка - это стало завершением образа.
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Звезда покрасовалась в парике из длинных светлых волос.
"Как вам мой новый цвет волос?😂", - поинтересовалась Сопонару у подписчиков.
За два часа пост собрал почти 12 тысяч лайков и много комментариев.
"Очень нравится твой цвет волос, добавил объема ))", "Откуда такие си**ки???", "100% на волосы никто и не посмотрел😂", "Очень объёмный цвет !!!", "Ай Сопонару))) си**ли же были твоей фишечкой, а теперь как у всех инстателочек)))", "Откуда грудь,Ира?", "Тяжело смотреть только на него 😂", "Стала похожа на всех силиконовых кукол ... Жаль ...", "Лучше с натуральными", "Вам не идёт, все привыкли к старому", "Мне кажется цвет волос тут не при чем)", "На троечку😂", "Леся, ти ли это", "А на волосы нужно смотреть ?? 😯 (.) (.)", "Грудь шикарные 😉👍", - написали пользователи сети.
Напомним, Ирина Сопонару позировала на пляже в очень откровенном платье с огромным декольте. Благодаря удачному ракурсу, красотка сверкнула своим бюстом - можно заметить, что под нарядом нет нижнего белья. Кроме того она - томно смотрит в камеру.
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