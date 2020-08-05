Супермодель і колишній ангел Victoria's Secret Аллесандра Амбросіо вразила ідеальною фігурою в одному бікіні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Мрійливий ранок", - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих знімках Амбросіо позує, приспустивши сорочку і посвітивши пружними принадами. На іншій фотографії модель вирішила притиснутися до скла, через що кадр вийшов надзвичайно гарячим.

"Мрійлива красуня», «вогняна жриця», «справжня королева», «неймовірна", " спасибі, що порадувала око. І погріла душу" « "сонячні флюїди«,» Прокидайся і радій сонячному дню", — пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що модель Алессандра Амбросіо, яка була ангелом бренду Victoria's Secret, похвалилася ідеальним тілом в бікіні

На знімку Алессандра Амбросіо позує в басейні, занурившись у воду по самі трусики. Судячи з усього, вона вже встигла поплавати, тому що шкіра блищить вологою, а мокрий купальник практично не приховує пікантних деталей. Модель дивиться прямо на сонці, прикривши очі долонями.

"Я тебе бачу. Твоя коричнева шкіра сяє на сонці. У тебе волосся зачесане назад...",- підписала фото Амбросіо.

Нагадавши, зірковий ангел Victoria's Secret в міні-бікіні влаштувала спекотні розваги на пляжі.

А ще Politeka писала, що роздягнений ангел Victoria's Secret блиснула своїми персиками на відпочинку.

Також Politeka повідомляла, що роздягнена зірка Victoria's Secret пограла зі своїми "м'ячиками" у всіх на виду.