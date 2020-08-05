Популярна російська модель Олена Краснова, яка є дружиною онука Алли Пугачової, вразила витівкою в полі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Закохалася в це місто з першого дня перебування 🤍 Природа заворожує😍найчистіше море, гори, розвинена інфраструктура, навіть наявність нереальної кількості людей не вибиває мене з атмосфери✨ ... буквально за півгодини ми зробили цю приголомшливу серію! Так швидко і легко ще не проходила жодна моя зйомка " - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Олена Преснякова позує на стільці, поступово роздягаючись. Це стало причиною бурхливої реакції з боку її шанувальників.

"Господи, як красиво", " ви нереально красиві! Який щасливий Микита♥️🙏щастя у ваш дім», «які шикарні фотографії😍», "просто космос", — пишуть вони.

До цього розповідалося, що російська модель Олена Краснова, дружина онука Алли Пугачової вразила тілом в купальнику

На кадрах Краснова показала, як позує для фотографа в спокусливому літньому образі. Вона лежить в купальнику на мілководді, дозволяючи легким хвилям обмивати її тіло. Світло-блакитний купальник бікіні дозволяє моделі продемонструвати свою ідеальну підтягнуту фігуру.

Нагадавши, підріс молодший онук Пугачової викликав фурор своєю зовнішністю.

Як повідомляла Politeka, самовпевнений онук Пугачової роздягнувся і пограв м'язами на камеру.

Також Politeka писала, що невістка Пугачової без ліфчика разом з подружкою дали спеку на автостоянці.