Внук российской певицы Аллы Пугачевой, актер и исполнитель Никита Пресняков показал пикантный снимок, сделанный во время тренировок

Как передает Politeka.net, на фото 28-летний артист попозировала без верхней одежды, продемонстрировав всем свой накаченный торс. На голове у Никиты красовалась кепка, а на заднем фоне виднелся турник.

«Пока хорошая погода и нас еще не заперли снова, треньте! Это офигенское чувство. До изоляции, честно как-то лень было тренироваться, но главное встать в колею и как только замечаешь первые результаты то уже входишь в этот ритм! Это кайф, всем поднять ж*пы и тренить!», - обратился к подписчикам Пресняков.

Пользователи сети не прошли мимо и отреагировали различными комментариями, большинство из которых поддержали парня.

«Понтовый пирожок 🔥🔥🔥», «Побежала на пробежку) глядя на это ...», «Никита , прав на все!💯👍», «Круто🔥 так держать 💪», «100% прав», - отреагировали фанаты.

К слову, Никита Пресняков уже пять лет является солистом рок-коллектива Multiverse, но пока не снискал славы своих родителей и бабушки. Тем не менее родственники не теряют веры в него. Молодой певец записал видеоклип в паре с Женей Мильковским (группа «Нервы»).

Напомним, что обезумевший Пресняков поглумился над известным музыкантом и снял все на видео: "Четко".

Ранее Politeka писала, что Пресняков забрался на турник и озадачил друзей, видео: "Пока не научился".

Также Politeka сообщала, что беда произошла с внуком Аллы Пугачевой из-за опасных развлечений, видео: "Вправляли кости...".