Українська виконавиця Соня Кей, яка є племінницею співачки Софії Ротару, похвалилася ідеальним тілом в крихітному топі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok знаменитості.

«Літо. Для вас. Смішно", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Кей позує в одному топі за столом, розігруючи сценку, що вона нібито говорить з маніяком. Примітно, що дівчина вичитує його за те, що той її «запустив».

"Оч круто" «» Ульотна«,» сміх і сльози«, " маніяк!", "розкішний вигляд", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що Соня Кей показалася на камеру в мікроскопічній білизні.

«У нашому житті багато хто говорить нам, що нам цього не треба, це не можна робити, цього тобі не потрібно і так далі...Іноді треба виходити із зони комфорту, виходити з тієї кульки, в якій ти знаходишся і робити щось нове. Якщо ти не будеш ризикувати і ловити той шанс, який тобі дає доля, то може нічого і не вийти. Лови момент!» - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Кей позує в незвичному для себе стилі: в одному крихітній білизні.

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