Племянница украинской певицы Софии Ротару Соня Кей показалась на камеру в микроскопическом белье
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«В нашей жизни много кто говорит нам, что нам этого не надо, это нельзя делать, этого тебе не нужно и так далее...Иногда надо выходить из зоны комфорта, выходить из той шарики, в которой ты находишься и делать что-то новое. Если ты не будешь рисковать и ловить тот шанс, который тебе дает судьба, то может ничего и не выйти. Лови момент!» — говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Кей позирует в непривычном для себя стиле: в одном крохотном белье. Красотка повернулась спиной на камеру, демонстрируя аппетитные изгибы, мимо которых ее поклонники пройти не смогли.
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«Фигура просто космос», «бомбезная», «неожиданно», «давайте зарегистрируем торговую марку «Наша Соня». И девиз: наша еще сочнее», «думаю, это идеально», «это все, безусловно, красиво», «Ух тыыы. Наконец-то горячие фотки», — пишут они.
До этого мы рассказывали, что украинская певица Соня Кей, племянница легендарной Софии Ротару, показала себя и рассказала о природе
На фото Соня позирует в черных шортах и топе, а также туфлях. Девушка показывала себя во весь рост, а образ дополнила стильными очками. Красотка показывала себя на фоне зелени, демонстрируя длинные ножки, которыми ее наградила природа.
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