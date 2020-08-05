Украинская певица Соня Кей, которая является племянницей Софии Ротару, показала внушительные изгибы во время игрища



Об этом сообщает Politeka.

«Лето. Для вас. Смешно», — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Кей позирует в одном топе за столом, разыгрывая сценку, что она якобы говорит с маньяком. Примечательно, что девушка отчитывает его за то, что тот ее «запустил».

«Оч круто», «улетная», «смех и слезы», «Маньяк!», «роскошный вид», — пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что Соня Кей пустилась во все тяжкие, сверкнув "орешком" в крохотных трусиках.

«В нашей жизни много кто говорит нам, что нам этого не надо, это нельзя делать, этого тебе не нужно и так далее...Иногда надо выходить из зоны комфорта, выходить из той шарики, в которой ты находишься и делать что-то новое. Если ты не будешь рисковать и ловить тот шанс, который тебе дает судьба, то может ничего и не выйти. Лови момент!» — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на фотографии исполнительница позирует в крохотных трусиках, демонстрируя роскошные изгибы.

Напомним, роскошная племянница Ротару покрасовалась на улице в наряде без штанов, горячие кадры

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