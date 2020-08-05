Американська модель Ебігейл Речфорд покрасувалася перед шанувальниками розкішними вигинами без верху

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Перламутрове світло", - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімку Речфорд позує в крихітному бікіні без ліфчика. Пікантні місця знаменитість вирішила прикрити за допомогою бус, притримуючи їх руками.

"Чорна перлина», «абсолютна Краса», «гаряча крихітка", "чудо жінка. Просто фантастична", " ти найкрасивіша леді на планеті», «такі принади, як у тебе, просто так руками не приховаєш!", "вау, що я бачу! Давно тебе не було», — пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що модель Ебігейл Речфорд, яка прославилася завдяки своїй незвичайній зовнішності, показала себе в стильному образі.



Смаглява красуня з незвичайною зовнішністю не соромиться свого тіла, вміє підкреслювати чесноти й любить роздягатися на камеру. При цьому модель також любить підкреслювати свою красу яскравим макіяжем з акцентом на пухкі губи й хвалиться стильними укладкою своїх кучерявих локонів.

Цього разу дівчина підкреслила свою фігуру в чорному боді незвичайним образом -замість спідниці вона одягла прозору блискучу сіточку, акуратно зав'язала темне волосся і приспустила чорний піджак з плечей.

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