Американська модель Ебігейл Речфорд покрасувалася перед шанувальниками розкішними вигинами без верху
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Перламутрове світло", - коротко йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на знімку Речфорд позує в крихітному бікіні без ліфчика. Пікантні місця знаменитість вирішила прикрити за допомогою бус, притримуючи їх руками.
"Чорна перлина», «абсолютна Краса», «гаряча крихітка", "чудо жінка. Просто фантастична", " ти найкрасивіша леді на планеті», «такі принади, як у тебе, просто так руками не приховаєш!", "вау, що я бачу! Давно тебе не було», — пишуть її шанувальники.
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До цього ми розповідали, що модель Ебігейл Речфорд, яка прославилася завдяки своїй незвичайній зовнішності, показала себе в стильному образі.
Смаглява красуня з незвичайною зовнішністю не соромиться свого тіла, вміє підкреслювати чесноти й любить роздягатися на камеру. При цьому модель також любить підкреслювати свою красу яскравим макіяжем з акцентом на пухкі губи й хвалиться стильними укладкою своїх кучерявих локонів.
Цього разу дівчина підкреслила свою фігуру в чорному боді незвичайним образом -замість спідниці вона одягла прозору блискучу сіточку, акуратно зав'язала темне волосся і приспустила чорний піджак з плечей.
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