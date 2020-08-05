Американская модель Эбигейл Рэтчфорд покрасовалась перед поклонниками роскошными изгибами без верха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Перламутровый свет», — коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке Рэтчфорд позирует в крохотном бикини без лифчика. Пикантные места знаменитость решила прикрыть при помощи бус, придерживая их руками.

«Черная жемчужина», «абсолютная красота», «горячая малышка», «чудо женщина. Просто фантастическая», «ты самая красивая леди на планете», «такие прелести, как у тебя, просто так руками не скроешь!», «вау, что я вижу! Давно тебя не было», — пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что модель Эбигейл Рэтчфорд, прославившаяся благодаря своей необычной внешности, показала себя в стильном образе.



Смуглая красотка с необычной внешностью не стесняется своего тела, умеет подчеркивать достоинства и любит раздеваться на камеру. При этом модель также любит подчеркивать свою красоту ярким макияжем с акцентом на пухлые губы и хвастается стильными укладками своих кудрявых локонов.

Знаменитость решила покрасоваться в одной сетке, эффектно распустив волосы.

Напомним, горячая Рэтчфорд едва втиснула прелести в крохотное кружевное белье

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