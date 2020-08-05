Американская модель Эбигейл Рэтчфорд, прославившаяся благодаря своей необычной внешности, показала свебя в стильном образе

Смуглая красотка с необычной внешностью не стесняется своего тела, умеет подчеркивать достоинства и любит раздеваться на камеру. При этом модель также любит подчеркивать свою красоту ярким макияжем с акцентом на пухлые губы и хвастается стильными укладками своих кудрявых локонов, сообщает Politeka.net.

В этоот раз девушка подчеркнула свою фигуру в черном боди необычным образом- вместо юбки она надела прозрачную блестящую сеточку, аккуратно завязала темные волосы и приспустила черный пиджак с плеч. При этом блестящий образ модели дополнили довольно массивные сережки с блестками в тон прозрачной сеточке на бедрах.

«Это мой шанс», «Черт, женщина просто потрясающая 🔥🔥», «Лед ты выходишь? Девушка, вы уже в огне! 😀», «Вы красивая женщина Эбигейл Рэтчфорд», «Выходи за меня», «Прекрасный вид», «Какой потрясающий наряд, ты выглядишь потрясающе 💫💫», «it.t.n. ... ❣‼ ❣ .. Тебе действительно нужен парень 💕❣❣», «Очень красиво», «Есть жена», - пишут пользователи.

До этого Эби также предстала в роковом образе, примерив красное белье с подвязками. Девушка дополнила соблазнительный вид блестящим макияжем и приняла как можно более удачную позу, чем сразу же привлекла внимание к себе.

«Okkkkkkkk я так люблю празники. Скажите, когда ваш день рождения? Мой зимой, у кого совпадает с моим?», - написала девушка.

Ответы фанатов не заставили себя ждать:

«Мне нравятся хорошие, хорошие бюстгальтеры», «Ух ты. Захватывает дух!!😘👋😉❤️💯😍😀!», «ты должна сделать сеточку с ремешком 😬 👍 🎉🌹🌹🌹Детка, ты выглядишь очень круто, я хочу встретиться с тобой 💋💋💋💋💋💋🍆💦💦💦», «Детка, твой день рождения такой же, как мой, ты такая великолепна», «Ты супер соблазнительная, детка, что ты с нами творишь?».

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