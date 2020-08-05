Українська виконавиця Анна Сєдокова блиснула ідеальними вигинами під час відпочинку з коханим
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Кохання. Се*с. Магія", - коротко йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на знімку Сєдокова позує поруч зі своїм коханим Яннісом Тіммою в облягаючому купальнику, демонструючи розкішні вигини. Не пройшла повз такого пікантного знімка й українська телеведуча Леся Нікітюк, яка відправила подрузі стікер у вигляді сердечка.
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"Тримай себе в руках, Аня! Розкішний вигляд!", "Господи які ви засмаглі , я хочу такою ж бути засмаглою», «Соковито. Смачно", "красиві які й щасливі», «вогняні«,» приголомшлива засмага", — пишуть шанувальники.
До цього повідомлялося, що українська співачка Анна Сєдокова, яка оголосила нещодавно про свої заручини з Янісом Тіммою, показала зайве в розділі Сторі с.
Кілька днів тому Анна заявила, що отримала пропозицію руки й серця від молодого баскетболіста. Як відомо, зараз разом з дітьми Сєдокова перебувала в Майамі через тренування Тімми, який якраз займається підготовкою до нового сезону. Тепер же, після оголошення про заручини в мережі активно ходять чутки про вагітність Анни.
Нагадавши, безсоромна Сєдокова в мереживному ліфчику показала форми на публіці.
Як повідомляла Politeka, роздягнена Сєдокова посвітила принадами в шаленому образі Червоної шапочки:"чекає свого вовка".
Також Politeka писала, що грайлива Сєдокова в спокусливому купальнику зігнулася і показала насолоду.