Украинская исполнительница Анна Седокова сверкнула идеальными изгибами во время отдыха с возлюбленным

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Любовь. Се*с. Магия», — коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке Седокова позирует рядом со своим возлюбленным Яннисом Тиммой в облегающем купальнике, демонстрируя роскошные изгибы. Не прошла мимо такого пикантного снимка и украинская телеведущая Леся Никитюк, которая отправила подруге стикер в виде сердечка.

«Держи себя в руках, Аня! Роскошный вид!», «Господи какие вы загарелые , я хочу такой же быть загарелой», «Сочно. Смачно», «красивые какие и счастливы», «огненные», «потрясающий загар», — пишут поклонники.

До этого сообщалось, что украинская певица Анна Седокова, объявившая недавно о своей помолвке с Янисом Тиммой, показала лишнее в разделе Сторис.

Несколько дней назад Анна заявила, что получила предложение руки и сердца от молодого баскетболиста. Как известно, сейчас вместе с детьми Седокова находилась в Майами из-за тренировок Тиммы, который как раз занимается подготовкой к новому сезону. Теперь же, после объявления о помолвке в сети активно ходят слухи о беременности Анны.

Напомним, бесстыжая Седокова в кружевном лифчике показала формы на публике.

Как сообщала Politeka, раздетая Седокова посветила прелестями в шальном образе Красной шапочки: "Ждет своего волка".

Также Politeka писала, что игривая Седокова в соблазнительном купальнике изогнулась и показала наслаждение.