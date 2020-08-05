Украинская исполнительница Анна Седокова сверкнула идеальными изгибами во время отдыха с возлюбленным
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Любовь. Се*с. Магия», — коротко говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на снимке Седокова позирует рядом со своим возлюбленным Яннисом Тиммой в облегающем купальнике, демонстрируя роскошные изгибы. Не прошла мимо такого пикантного снимка и украинская телеведущая Леся Никитюк, которая отправила подруге стикер в виде сердечка.
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«Держи себя в руках, Аня! Роскошный вид!», «Господи какие вы загарелые , я хочу такой же быть загарелой», «Сочно. Смачно», «красивые какие и счастливы», «огненные», «потрясающий загар», — пишут поклонники.
До этого сообщалось, что украинская певица Анна Седокова, объявившая недавно о своей помолвке с Янисом Тиммой, показала лишнее в разделе Сторис.
Несколько дней назад Анна заявила, что получила предложение руки и сердца от молодого баскетболиста. Как известно, сейчас вместе с детьми Седокова находилась в Майами из-за тренировок Тиммы, который как раз занимается подготовкой к новому сезону. Теперь же, после объявления о помолвке в сети активно ходят слухи о беременности Анны.
Напомним, бесстыжая Седокова в кружевном лифчике показала формы на публике.
Как сообщала Politeka, раздетая Седокова посветила прелестями в шальном образе Красной шапочки: "Ждет своего волка".
Также Politeka писала, что игривая Седокова в соблазнительном купальнике изогнулась и показала наслаждение.