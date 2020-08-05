Знаменитая украинская певица Анна Седокова, объявившая недавно о своей помолвке с Янисом Тиммой, показала лишнее в разделе Стори

Несколько дней назад Анна заявила, что получила предложение руки и сердца от молодого баскетболиста. Как известно, сейчас вместе с детьми Седокова находилась в Майами из-за тренировок Тиммы, который как раз занимается подготовкой к новому сезону. Теперь же, после объявления о помолвке в сети активно ходят слухи о беременности Анны.

Якобы, на новых фото певицы уже невозможно скрыть животик и даже в купальнике Анна выглядит иначе и вообще "сильно округлилась". Впрочем, Анна начала отрицать слухи о возможной четвертой беременности, заявив, что даже села на новую диету - интервальное голодание, о котором рассказала на своей странице в Телеграмм.

«Интервальное голодание. Да, скорее всего вы о нем уже слышали 🤔⠀ Самое главное, что тебе нужно знать об этой диете – в период 8-часового окна ты можешь есть всё, что хочешь, и в таком количестве, сколько душа пожелает. Но по окончанию времени – ни крошки в рот!

Да, тебе не показалось: в течение 8 часов можно свободно потреблять столько калорий, сколько хочешь, кушая при этом любые продукты (да, даже булочку и шоколадку) – это не помешает потере веса! Только понятное дело в разумном количестве 😂 А, если вы хотите сбросить лишний вес быстрее, то стоит оставить в своём рационе только правильно приготовленные и полезные продукты.Такой режим питания очень хорошо ускоряет метаболизм 👌🏻», - рассказала днем ранее Анна.

Также до этого Анна появилась на романтическом вечере с Янисом в модном образе. Седокова показала стильное желтое платье с невероятным декольте, подчеркивающим формы звезды новым образо. Анна при этом блеснула не только оручальным кольцом, но еще и босоножками с камнями, а также ярким макияжем на лице.

Звезда показала сильно загоревшую кожу, причем на коленках девушка даже получила травмы. Примечательно, что ранее за платье с подобными декольте, Анна получала множество комментариев. Некоторые фанаты тут же отмечали, что ее формы невозможно скрыть, ведь они "аж вываливаются".

Напомним, бесстыжая Седокова в кружевном лифчике показала формы на публике.

Как сообщала Politeka, раздетая Седокова посветила прелестями в шальном образе Красной шапочки: "Ждет своего волка".

Также Politeka писала, что игривая Седокова в соблазнительном купальнике изогнулась и показала наслаждение.