Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе в незвичайному образі

На кадрах Анастасія позує в рожево-чорних лосинах і чорному топі. Дівчина залишила волосся розпущеним, а сама стояла біля панорамного вікна. Квітко спокусливо рухалася і демонструвала достоїнства фігури перед камерою. Кадри вийшли дуже спокусливими і гарячими, розбурхуючи фантазію фанатів. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати подивилися ролик майже 44 тисячі разів і написали коментарі:

"Гей, собачка, скажи мамі, що вона прекрасна для мене. Спасибі", "дуже красива і натуральна", " Доброго ранку. Люблю щасливе середовище і здоров'я", "шалено красива", "коштовність", "о боже, чудова дівчина", "Муза всіх чоловіків", "Ух, ти така мила біля вікна, моя любов", "прекрасна, просто прекрасна і чудова богиня", "Гарного дня, красуня".

Повідомлялося, що російська модель Анастасія Квітко спокушає шанувальників неймовірними формами в бікіні, надовго залишаючись в пам'яті своїх відданих шанувальників.

Зірка вибрала для відпочинку блакитне бікіні. Ліфчик підкреслив пишні груди. Тонкі лямки вп'ялися в шкіру через тяжкість великих форм.

Акценту великих грудей додала золота брошка між "чашками" ліфчика.

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