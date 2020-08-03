Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя в розовом

На фото красотка позировала в крохотном бикини розового цвета. Волосы Анастасия оставила распущенными, а руками взялась за веревочки трусиков, делая фотографию максимально жаркой. Квитко без смущения демонстрировала пышную грудь и пятую точку. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется сказать: "Богато, просто пушка!".

Ранее мы сообщали, что модель Анастасия Квитко решила похвастаться новой фигуристой подругой, которая затмила знаменитость своими объемами.

На опубликованном снимке модель позирует в прозрачном белье, из-под которого виднеется внушительный «орех». Кроме него, громадные объемы модели прикрывал крохотный топ. Девушка задрала руки к голове, из-за чего снимок получился особенно нежным.

Сообщалось, что популярная пышногрудая российская модель Анастасия Квитко порадовала поклонников откровенным образом.

Красотка надела черное платье, в котором был очень развратный вырез, из которого буквально вываливалась необъятная грудь девушки.

Кстати, на этом фото в кадр попал и небольшой животик модели.

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