Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя в розовом
На фото красотка позировала в крохотном бикини розового цвета. Волосы Анастасия оставила распущенными, а руками взялась за веревочки трусиков, делая фотографию максимально жаркой. Квитко без смущения демонстрировала пышную грудь и пятую точку. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется сказать: "Богато, просто пушка!".
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Ранее мы сообщали, что модель Анастасия Квитко решила похвастаться новой фигуристой подругой, которая затмила знаменитость своими объемами.
На опубликованном снимке модель позирует в прозрачном белье, из-под которого виднеется внушительный «орех». Кроме него, громадные объемы модели прикрывал крохотный топ. Девушка задрала руки к голове, из-за чего снимок получился особенно нежным.
Сообщалось, что популярная пышногрудая российская модель Анастасия Квитко порадовала поклонников откровенным образом.
Красотка надела черное платье, в котором был очень развратный вырез, из которого буквально вываливалась необъятная грудь девушки.
Кстати, на этом фото в кадр попал и небольшой животик модели.
Напомним, русская Кардашьян засветила неприлично большую красоту в купальнике
А еще Politeka писала, что русская Кардашьян похвасталась роскошной подружкой, горячие кадры
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