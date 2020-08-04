Известная модель Анастасия Квитко показала поклонникам свою горячую подругу в очень смелых образах

Инста-дива, прославившаяся в сети как «русская Кардашьян», поделилась новыми снимками на своей странице, сообщает Politeka.net.

На снимках позирует модель Лили Эдриан. Девушка может похвастаться фигурой ничуть не хуже, чем у самой Квитко. На фотографиях она демонстрирует свои впечатляющих размеров ягодицы и грудь в самых откровенных нарядов, от полупрозрачных боди до соблазнительного пеньюара с кружевными вставками и неприлично глубоким декольте.

Образ роковой красотки как нельзя удачнее дополняют длинные темные волосы.

Поклонники Квитко пришли в восторг от такой красоты и тут же принялись писать девушке комплименты.

Ранее мы писали, что Квитко , которую называют русской Ким Кардашьян, показала новый наряд для отдыха.

Красавица сфотографировалась у стены возле бассейна, который можно без труда заметить в отражении на заднем плане. Для знойных кадров Анастасия Квитко нарядилась в белый купальник на завязках, который едва прикрыл ее выдающиеся формы. Она повернулась боком, чтобы показать свои природные достоинства во всей красе. На одном из фото открывается роскошный вид на грудь и плоский живот модели в бикини.

Пользователи социальной сети поделились впечатлениями о новом наряде Анастасии Квитко в комментариях под публикацией.

Напомним, русская Кардашьян еле-еле удержала громадные прелести в разрезах купальников: топ бесстыжих фото.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян засмущала всех бесстыдным видом в крошечном бикини: "Девушка мечты".

Также Politeka писала, что русская Кардашьян в мини-бикини потянула за веревочки, мужчины без ума.