Известная модель Анастасия Квитко показала поклонникам свою горячую подругу в очень смелых образах
Инста-дива, прославившаяся в сети как «русская Кардашьян», поделилась новыми снимками на своей странице, сообщает Politeka.net.
На снимках позирует модель Лили Эдриан. Девушка может похвастаться фигурой ничуть не хуже, чем у самой Квитко. На фотографиях она демонстрирует свои впечатляющих размеров ягодицы и грудь в самых откровенных нарядов, от полупрозрачных боди до соблазнительного пеньюара с кружевными вставками и неприлично глубоким декольте.
Образ роковой красотки как нельзя удачнее дополняют длинные темные волосы.
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Поклонники Квитко пришли в восторг от такой красоты и тут же принялись писать девушке комплименты.
Ранее мы писали, что Квитко , которую называют русской Ким Кардашьян, показала новый наряд для отдыха.
Красавица сфотографировалась у стены возле бассейна, который можно без труда заметить в отражении на заднем плане. Для знойных кадров Анастасия Квитко нарядилась в белый купальник на завязках, который едва прикрыл ее выдающиеся формы. Она повернулась боком, чтобы показать свои природные достоинства во всей красе. На одном из фото открывается роскошный вид на грудь и плоский живот модели в бикини.
Пользователи социальной сети поделились впечатлениями о новом наряде Анастасии Квитко в комментариях под публикацией.
Напомним, русская Кардашьян еле-еле удержала громадные прелести в разрезах купальников: топ бесстыжих фото.
Как сообщала Politeka, русская Кардашьян засмущала всех бесстыдным видом в крошечном бикини: "Девушка мечты".
Также Politeka писала, что русская Кардашьян в мини-бикини потянула за веревочки, мужчины без ума.