Российская модель Анастасия Квитко похвасталась внушительными прелестями в пикантных купальниках

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу знаменитости в Instagram.

Так, на первом снимке Квитко позирует в облегающем крохотном купальнике, который едва выдерживает роскошные прелести знаменитости.

На другом снимке Квитко позирует в белоснежном купальнике с вырезом, который эффектно подчеркивает ее изгибы.

На третьей фотографии Квитко в крохотном купальнике на фоне моря, элегантно застыв ради красивого кадра.

«Моя малышка! Обожаю тебя», «можно потеряться от такой красоты», «божественные формы! Вот бы всем такие», «ты просто эталон красоты! Богиня», «загляденье! Купальники аж лопаются», — пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, показала новый наряд для отдыха.

Красавица сфотографировалась у стены возле бассейна, который можно без труда заметить в отражении на заднем плане. Для знойных кадров Анастасия Квитко нарядилась в белый купальник на завязках, который едва прикрыл ее выдающиеся формы. Она повернулась боком, чтобы показать свои природные достоинства во всей красе. На одном из фото открывается роскошный вид на грудь и плоский живот модели в бикини.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов.