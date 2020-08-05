Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя в необычном образе

На кадрах Анастасия позирует в розово-черных лосинах и черном топе. Девушка оставила волосы распущенными, а сама стояла возле панорамного окна. Квитко соблазнительно двигалась и демонстрировала достоинства фигуры перед камерой. Кадры вышли очень соблазнительными и горячими, будоража фантазию фанатов. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты посмотрели ролик почти 44 тысячи раз и написали комментарии:

"Эй, собачка, скажи маме, что она прекрасна для меня. Спасибо", "Очень красивая и натуральная", "Доброе утро. Люблю счастливую среду и здоровье", "Безумно красивая", "Драгоценность", "О боже, великолепная девушка", "Муза всех мужчин", "Ух, ты такая милая у окна, моя любовь", "Прекрасная, просто прекрасная и великолепная богиня", "Хорошего дня, красавица".

Сообщалось, что российская модель Анастасия Квитко соблазняет поклонников невероятными формами в бикини, надолго оставаясь в памяти своих преданных поклонников.

Звезда выбрала для отдыха голубое бикини. Лифчик подчеркнул пышную грудь. Тонкие лямки впились в кожу из-за тяжести больших форм.

Акцента большой груди добавила золотая брошка между "чашками" лифчика.

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