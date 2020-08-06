Курс валют в Україні 6 серпня змусить громадян попітніти, після тривалого зростання долару влаштують пастку
Так, долар після тривалого подорожчання відкриє торги з неймовірного падіння: -11,97 гривні. При цьому уточнюється, що до середини минулого дня валюта вже втратила 10,16, однак цього гривні здалося явно мало, передає Politeka.
У той же Євро скористається абстрактною увагою гривні, яка буде «рвати й метати» долар. Торги почнеться з неймовірних + 17,78 гривні.
Курс валют 6 серпня на міжбанку буде виглядати наступним чином:
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100 доларів-2770,28 грн;
100 євро-3290,12 грн.
Звернемо увагу, що Гривня і далі буде «винищувати» Російський рубль. Його можна буде придбати заради розваги за 37 копійок.
До цього ми розповідали, що економічні експерти прогнозують вартість долара до кінця року в районі 29 гривень. І це на тлі панічних прогнозів і подій, які сколихнули ринок після перестановок в Національному банку.
“У своєму червневому прогнозі ми закладали плавне ослаблення курсу з осені до 28-29 грн за дол. Як видно з останніх днів, гривня рухається до цього діапазону швидше", - попереджає економіст Сергій Ніколайчук.
Нагадаємо, що долар різко пішов вгору, найгірші прогнози починають збуватися: "після заяви Зеленського...".
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