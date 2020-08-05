Російська актриса Христина Асмус, у якої зараз шлюборозлучний процес з Гарірком Харламовим, поділилася своїми планами

Про це пише Politeka.net, з посиланням на сторінку артистки в «Instagram». (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз).

На опублікованих кадрах Асмусм стрибає в чоботях і короткому чорному платті в горошок. При цьому легка тканина шати сильно підлітає вгору, показуючи зайве.

"Найближчий місяць я проведу не в Москві 🛫 в роботі, пекельному режимі. Майже без вихідних, підйоми о 4 ранку і зйомки по 17-18 годин 📽 зате на мооооооооре», - написала артистка.

Кадри активно коментують користувачі Мережі.

"Це фсе розлучення🤣» «" Христиночка, удачі вам і сил❤️ відпочивайте обов'язково" « " Круто! А весілля нового весілля не намічається, випадково?))) А то так хочеться кого-небудь одружити!", "Круто! А весілля нового весілля не намічається, випадково?))) А то так хочеться кого-небудь одружити!", "Пох, танцюємо«," Христиночка, це дуже круто🔥 Ну я про морееее😊 а ви, бережіть себе!!", "Ух, яка пустунка", - пишуть в коментарях.

Нагадавши, розрив Харламова з Асмус отримав несподіваний поворот:»розлучився заради цієї...".

Як повідомляла Politeka, Асмус застукали з красенем і купою подарунків після розставання з Харламовим.

Також Politeka писала, що Асмус після розставання з Харламовим розкрила, як розважається з колегами в курилці.