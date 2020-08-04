Российская актриса Кристина Асмус снова стала персоной нового скандала

Об этом пишут россми, передает Politeka.net.

Сообщается, что артистка во время самоизоляции не теряла время даром и кардинально изменила свою повседневную жизнь.

Помимо роли в очередном проекте, Асмус была окружена вниманием другого представителя российского шоу-биза в лице Алексея Чадова, который является режиссером и сценаристом фильма "Джон".

Россиянка поделилась кадрами с торжества, где на ней был отпадный прикид из высоких джинсов, футболки молочного оттенка и рубашки пастельного тона.

В этом увидели некую связь между Асмус и Чадовым: «Асмус зачарована Чадовым, видно со стороны…», «Актеры все радостные, бодрые», «Бомбический состав», «Кристина — красотка».

"Уже 6 дней подряд мы с потрясающей группой снимаем фильм "Джон". Это полнометражный фильм, режиссерский дебют Алексея Чадова, по его же сценарию", - рассказала Асмус.

Ранее мы сообщали о том, что Асмус в середине этого лета решила расстаться с Гариком Харламовым спустя 7 лет совместной жизни. Пара поженилась в 2013 году, спустя год родилась их дочь. Российский шоумен по-прежнему старается уделять внимание 5-летней дочери Анастасии, несмотря на ворох съемок.

Также Асмус проговорилась, что Харламова вскоре ждет свадьба. Данное мероприятие должно заглянуть в жизнь комика в январе следующего года.

Напомним, разрыв Харламова с Асмус получил неожиданный поворот: «Развелся ради этой…».

Как сообщала Politeka, Асмус застукали с красавчиком и кучей подарков после расставания с Харламовым.

Также Politeka писала, что Асмус после расставания с Харламовым раскрыла, как развлекается с коллегами в курилке.