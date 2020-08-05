Відома українська з 9-м розміром грудей Інна Горячковська показала себе на відпочинку

Красуня на фото показала себе в смугастому купальнику, а образ доповнила стильними окулярами. Інна лежала на шезлонгу, а знімали її в цей час зверху. Зірка без сорому продемонструвала пишний бюст у величезному декольте, а також засмагу, яку вже встигла знайти на відпочинку. Модель посміхалася на камеру, дивлячись прямо в об'єктив. Фото вийшло гарячим настільки, що навіть Українка з 13-м розміром Міла Кузнєцова може позаздрити. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 6 тисяч лайків і написали коментарі:

"Це прекрасно", "шалено красива", "ти виглядаєш дуже красиво і спокусливо", "це не може бути реальністю", "Фантастика, немає слів", "шикарна посмішка", "це дуже гаряче фото", "ви сама чудова дівчина, яку я коли-небудь бачив, просто захват і більше нічого".

Повідомлялося, що відома українська модель Міла Кузнєцова похвалилася новими гарячими фото в купальнику.

На кадрах Кузнєцова позує в темно-синьому бікіні, який дозволяє їй продемонструвати свої пишні форми у всій їх красі.

"Як же круто побувати в аквапарку. Стільки яскравих емоцій від катання на водних гірках прям як маленька дитина)", - написала Кузнєцова.

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