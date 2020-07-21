Украинская модель плюс-сайз, 25-летняя Инна Горячковская поразила женственностью в новом видео

Красотка поделилась роликом с поклонниками в своем Инстаграм, передает Politeka.net. Девушка отдыхала на яхте, где ее пустили за руль. Модель не упустила возможности и с удовольствием стала управлять судном, позируя на камеру.

Инна была одета в красивое цветастое платье. Тонкая ткань едва удерживала ее необъятные формы. Для такого бюста платье казалось тесноватым. Красотка улыбалась и показывала свое достоинство с разных сторон.

За полчаса пост модели посмотрели более 4 тысяч человек. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

Ранее мы писали, что Инна Горячковская поделилась весьма пикантным фото с отдыха. Девушка позировала в бассейне в купальнике. Обычная украинка выглядела бы в таком положении весьма естественно, но Инна в очередной раз продемонстрировала свой девятый размер груди, чем свела с ума своих преданных поклонников. Стоит отметить, что у модели очень много почитателей иностранцев, которые оставляют ей комментарии в соцсетях.

Кроме этого, недавно модель поделилась снимком, на котором ее «арбузики» были тесно скованы плотной тканью. Горячковская выглядела на фото очень счастливой.

Напомним, что Инна Горячковская едва вместила свое сокровище в тесную майку: «Женщина мечты».

Как сообщала Politeka, Инна Горячковская едва не разорвала платье невероятным бюстом: «Слишком горячо».

Также Politeka писала, что Инна Горячковская сверкнула главным достоинством в глубоком декольте, видно все: «О, Боже».