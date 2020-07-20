Украинская модель плюс-сайз Инна Горячковская порадовала горячим фото
На своей странице в Инстаграм красотка поделилась фото, на котором позировала в платье с соблазнительным декольте, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз).
Горячковская поделись кадром своего отдыха отдыха в столице Литвы – Вильнюсе. Она позирует на фоне знаменитого Тракаского замка во время речной прогулки.
На снимке модель запечатлена в платье с цветочным узором. При том в глаза бросается глубокое декольте, которое едва удерживает впечатляющего размера грудь.
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«Вы потрясающая, прекрасная красавица», «Как же брюки рвутся 🔥 в клочья», «Выглядит слишком горячо», - восхищаются формами украинской модели.
Отметим, в 2019 году Инна Горячковская с девятым размером груди стала Мисс Украины в категории пышных моделей.
Ее параметры: рост 165 см, объем груди 130 см, талии - 110 см, бедер - 130 см, вес 95 кг.
Девушка окончила Киевский национальный университет культуры и искусств, где получила образование в сфере актерского мастерства.
Напомним, что "Мисс Украина" похвасталась девятым размером бюста в глубоком декольте: "Моя крошка".
Как сообщала Politeka, Инна Горячковская показала дар природы во всей красе: "Лето снаружи".
Также Politeka писала, что Инна Горячковская едва вместила свое сокровище в тесную майку: «Женщина мечты».