Американська фітнес-модель Ана Чері влаштувала спекотний вечір під час фотосесії в пінній ванній

Дівчина не боїться показувати своє тіло, вважаючи, що воно ідеально. Багато займаючись в залі, Ана не боїться харчуватися ситно, балувати себе солодощами і не збирається худнути, вважаючи свої форми ідеальними.

Цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram дівчина вирішила поділитися кадром, на якому позувала зовсім без білизни. При цьому все зайве Ана приховала за пухнастою білою піною.

Для ідеально-романтичного кадру Чері також взяла в руки рожеву троянду, відвернулася трохи в сторону і зав'язала локони, щоб не заважали пікантності:

"Продовження вечора 🛁 🌸 🌷 сподіваюся, вам всім вдалого дня!",- написала Ана.

Ось що відповіли шанувальники:

"👍 👍 👍 , Боже мій«,» які у тебе брилиантики💎«,» ось це гарячий вечір😍 😍«,» розпусниця👍 🍆 🍆 🍆«,» ти дуже гаряча«,» і те й інше, в тобі все добре«,» чому така соковита крихітка» потрібно менше піни, більше пристрасті«,»хороша, солодка цукерка".

Свою популярність зірка отримала в Instagram після того, як почала тренуватися в спортзалі і записувати свої успіхи на відео. Ролики і фото з тренувань фітнес-моделі з пишними формами відразу ж набрали популярність. При цьому Ана має намір не худне, залишаючись в комфортній для себе формі з певними параметрами.

Нещодавно Чері блиснула фігурою в яскраво-синьому костюмі разом з не менш спортивною подружкою з білявими локонами. Напівпрозорі лосини з сіточкою ідеально доповнили топи, з акуратним декольте, також дополненым сіточкою, але іншого дизайну.

"Cherí Gang 💙 💙 💙 💙 відзначте того, хто любить синій колір! Тому що я закохана в колір Sapphire з колекції Ocean 🌊 🙌 🏼 добре виглядає на всіх !! ! Ви хочете отримати безкоштовний посібник з міні-тренувань, розроблений мною на основі реальних тренувань? Просто перейдіть за посиланням в моїй біографії і приєднайтеся до мого списку перших знайомих! Всі складні вправи виділені на сторінці 💪 🏼 💙 #cherigang #Cherifit # Fitness", - розповідає Ана.

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешеньками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

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