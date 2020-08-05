Американская фитнес-модель Ана Чери устроила жаркий вечер во время фотосессии в пенной ванной

Девушка не боится показывать свое тело, считая, что оно идеально. Много занимаясь в зале, Ана не боится питаться сытно, баловать себя сладостями и не собирается худеть, считая свои объемы идеальными.

В этот раз на своей странце в социльной сети Инстаграм девушка решила поделиться кадром, на котором позировала совсем без белья. При этом все лишнее Ана скрыла за пушистой белой пеной.

Для идеально-романтичного кадра Чери также взяла в руки розовую розу, отвернулась чуть в сторону и завязала локоны, чтобы не мешали пикантности:

«Продолжение вечера 🛁🌸🌷 Надеюсь, вам всем удачного дня!», - написала Ана.

Вот что ответили поклонники:

«👍👍👍, боже мой», «Какие у тебя брилиантики💎», «Вот это горячий вечерок😍😍», «Распутница👍🍆🍆🍆», «Ты очень гарячая», «И то и другое, в тебе все хорошо», «Почему такая сочная крошка», «Нужно меньше пены, больше страсти», «Хорошая, сладкая конфетка».

Свою популярность звезда получила в Инстаграм после того, как начала тренироваться в спортзале и записывать свои успехи на видео. Ролики и фото с тренировок фитнес-модели с пышными формами сразу же набрали популярность. При этом Ана намерено не худеет, оставаясь в комфортной для себя форме с определенными параметрами.

Недавно Чери блеснула фигурой в ярко-синем костюме вместе с не менее спортивной подружкой с белокурыми локонами. Полупрозрачные лосины с сеточкой идеально дополнили топы, с аккуратным декольте, также дополненым сеточкой, но другого дизайна.

«Cherí Gang 💙💙💙💙 Отметьте того, кто любит синий цвет! Потому что я влюблена в цвет Sapphire из коллекции Ocean 🌊🙌🏼 хорошо смотрится на всех !! ! Вы хотите получить БЕСПЛАТНОЕ руководство по мини тренировкам, разработанное мной на основе реальных тренировок? Просто перейдите по ссылке в моей биографии и присоединитесь к моему списку первых знакомых! Все сложные упражнения выделены на странице 💪🏼💙 #CheriGang #CheriFit #Fitness», - рассказывает Ана.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

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