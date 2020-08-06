Відома модель з Victoria's Secret Жизель Олівейра блиснула на камеру всім, що має
Розпалена красуня постійно хвалиться досконалими формами у своєму Instagram, пише Politeka.net. Так, в одній з останніх публікацій Жизель постала в чорному костюмі.
Зірка позувала на балконі, засвітивши позаду себе гарний захід сонця.
Модель всіляко згиналася в костюмі незвичного крою і демонструвала найкрасивіші місця.
На брюках в місцях, де повинні бути кишені, є вирізи, що надають образу відвертості. Пояс виділив струнку талію зірки.
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В одному з кадрів відома красуня встала на повний зріст, тим самим показавши свої довгі ніжки.
Крім того, модель пару раз нахилялася до камери, розстебнувши блискавку верхнього одягу. В результаті стало видно, що Жизель під нею абсолютно оголена. Зірка ледь утримувала груди під чорною тканиною.
"Я буду сумувати за цим", - написала Олівейра.
Всього за 15 хвилин пост зібрав майже 3000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі по достоїнству оцінили красиві фото зірки і написали їй масу компліментів.
"Яка лапочка", - написав один із коментаторів.
Нагадаємо, Жизель Олівейра позувала в простій домашній обстановці, виставляючи напоказ своє підтягнуте тіло в облягаючому вбранні для занять йогою.
Модель постала спиною до камери, тому глядачі можуть по повній насолодитися ракурсом з видом на п'яту точку.
Раніше повідомлялося, що Жизель Олівейра постала без білизни, прикривши пікантні місця рукою. Особливої краси знімку додало те, що він був зроблений в чорно-білому стилі.
"Божественні вигини», «це до біса красиво», "мила", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, що яскрава Жизель Олівейра пограла красою в непристойному костюмі: "стигла Полуничка".
Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра в міні-бікіні побешкетувала на пляжі: "Тримайте щелепи!".
Також Politeka писала, що Жизель Олівейра розляглася на підлозі заради пікантного фото.