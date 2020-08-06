Відома модель з Victoria's Secret Жизель Олівейра блиснула на камеру всім, що має

Розпалена красуня постійно хвалиться досконалими формами у своєму Instagram, пише Politeka.net. Так, в одній з останніх публікацій Жизель постала в чорному костюмі.

Зірка позувала на балконі, засвітивши позаду себе гарний захід сонця.

Модель всіляко згиналася в костюмі незвичного крою і демонструвала найкрасивіші місця.

На брюках в місцях, де повинні бути кишені, є вирізи, що надають образу відвертості. Пояс виділив струнку талію зірки.

В одному з кадрів відома красуня встала на повний зріст, тим самим показавши свої довгі ніжки.

Крім того, модель пару раз нахилялася до камери, розстебнувши блискавку верхнього одягу. В результаті стало видно, що Жизель під нею абсолютно оголена. Зірка ледь утримувала груди під чорною тканиною.

"Я буду сумувати за цим", - написала Олівейра.

Всього за 15 хвилин пост зібрав майже 3000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі по достоїнству оцінили красиві фото зірки і написали їй масу компліментів.

"Яка лапочка", - написав один із коментаторів.

Нагадаємо, Жизель Олівейра позувала в простій домашній обстановці, виставляючи напоказ своє підтягнуте тіло в облягаючому вбранні для занять йогою.

Модель постала спиною до камери, тому глядачі можуть по повній насолодитися ракурсом з видом на п'яту точку.

Раніше повідомлялося, що Жизель Олівейра постала без білизни, прикривши пікантні місця рукою. Особливої краси знімку додало те, що він був зроблений в чорно-білому стилі.

"Божественні вигини», «це до біса красиво», "мила", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що яскрава Жизель Олівейра пограла красою в непристойному костюмі: "стигла Полуничка".

Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра в міні-бікіні побешкетувала на пляжі: "Тримайте щелепи!".

Також Politeka писала, що Жизель Олівейра розляглася на підлозі заради пікантного фото.