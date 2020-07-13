Известная модель Жизель Оливейра, звезда Victoria’s Secret, показала себя в жарком ракурсе

На фото Жизель позирует в купальнике, который частично состоял из веревочек, а образ дополнила очками с камешками по краю. Оливейра закрывалась рукой от солнца, но демонстрировала свои пышные формы и идеальный плоский животик. Красотка лежала на деревянном полу и не стеснялась показать себя, пока ее снимали. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Прекрасная леди Жизель. Я люблю тебя, моя сладкая, скучаю по тебе", "Ты умопомрачительная", "Ты смеешься?", "Горячее тело", "Люблю это", "Любовь из Индонезии".

Ранее мы сообщали, что бразильская супермодель Жизель Оливейра произвела фурор совершенными формами.

Модель кружилась перед камерой, чтобы запечатлеть самые красивые места своего тела.

Игривая красотка расстегнула кофточку и сверкнула необычным бельем, напоминающем скорее железные полукольца от лифчика. При этом небольшая грудь была полностью обнажена.

Сообщалось, что бразильская супермодель Жизель Оливейра из Victoria's Secret похвасталась роскошными формами в прозрачной кофте.

Так, на опубликованных снимках модель позирует в прозрачной кофте и джинсовых штанах, демонстрируя роскошные формы на камеру. Модель решила покрутиться в различные стороны, показав, как выглядит идеальное тело.

Напомним, горячая модель Victoria's Secret расстегнула пуговицу и засветила грудь на фото с собачкой

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