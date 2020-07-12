Бразильская супермодель Жизель Оливейра, которая стала известной благодаря участию в показах Victoria's Secret, произвела фурор совершенными формами

Звезда опубликовала фото в розовом костюме в Инстаграм, передает Politeka.net. На снимках красотка предстала в коротком свитерке с объемными рукавами и шортиках.

Модель кружилась перед камерой, чтобы запечатлеть самые красивые места своего тела.

Игривая красотка расстегнула кофточку и сверкнула необычным бельем, напоминающем скорее железные полукольца от лифчика. При этом небольшая грудь была полностью обнажена.

Также с затылка звезды тянулись две цепочки, на шее блестел чокер. Модель закинула на плечо сумочку и смотрела в камеру. Ее длинные волосы были убраны в хвост, сделав образ более аккуратнее.

За 17 часов пост собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев

Пользователи писали, что Жизель просто куколка, ее фигура идеальна и она достойна только комплиментов.

"Спелая клубничка", - написал один из поклонников.

Напомним, Жизель Оливейра позировала в белоснежном экстра-мини платье, часть из которого сделана под корсет Несмотря на это, наряд даже имеет достаточно большой разрез на ноге. Благодаря этому кажется, что ноги у модели ростут буквально «от ушей».

Мимо такой красоты поклонники Оливейры пройти мимо не смогли и написали массу приятных сообщений.

Ранее сообщалось, что Жизель Оливейра была одета в шелковое мини платье, под которое не стала надевать белье. Девушка позировала на камеру, показывая себя со всех сторон. На одном из фото она высоко задрала платье, оголив округлые бедра.

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