Известная модель Жизель Оливейра из Victoria’s Secret показала себя на отдыхе

На фото Жизель показывает себя в микроскопическом купальнике, который почти ничего не скрыл. Оливейра оставила волосы распущенными, а сама гуляла по набережной. Красотка зашла немного в воду, где попала ногой в яму. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"На бразильских пляжах всегда есть ямы", - написала Жизель.

Фанаты поставили почти 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"Такие ягодицы без целлюлита, я на полу", "Держите челюсти", "Действительно смелая мадам", "Так и происходит", "Бразильский и горячий орешек", "Вот это идеальный орешек".

Сообщалось, что топ-модель Жизель Оливейра показала свои природные достоинства в обтягивающем наряде.

Модель не стесняется демонстрировать свою красоту в разных местах и образах. На этот раз она сфотографировалась на террасе с живописным видом на цветы и деревья. Для новой фотосессии Жизель выбрала весьма откровенный наряд - бежевое боди, которое держится всего на единственной бретельке, из-за чего одно плечо полностью обнажено.

Ранее мы сообщали, что известная модель Жизель Оливейра показала себя в жарком ракурсе.

На фото Жизель позирует в купальнике, который частично состоял из веревочек, а образ дополнила очками с камешками по краю. Оливейра закрывалась рукой от солнца, но демонстрировала свои пышные формы и идеальный плоский животик.

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