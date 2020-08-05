Популярний український співак MELOVIN, що запам'ятався багатьом як фаворит Андрія Данилка на Євробаченні, постав у несподіваному образі

Артист часто публікує у своєму Instagram провокаційні фото, і цей раз не став винятком, передає Politeka.net.

На одному з останніх кадрів MELOVIN позував з оголеним торсом з татуюванням. Артист прикрився картоном з написом: "THE WORLD NEEDS PEACE", що означає: «Світу потрібен мир».

Співак надів чорну кепку, з-під якої стирчали кілька неслухняних пасом. Погляд співака був серйозним.

Таким чином, артист запустив своїм постом флешмоб після вибуху в Лівані, в результаті якого загинули 78 осіб, і постраждало - близько 4000.

За 18 годин пост зібрав понад 30 тисяч лайків і багато коментарів.

"Я ПИШАЮСЯ СВОЇМ КУМИРОМ!💪 🖤 ", "2020 рік все більше розчаровує. Я завжди була оптимістом по життю, але цей зробив мене швидше реалістом. Ну може навіть на краще", "якийсь тут сам на себе не схожий", " мені здається, чи наше покоління змінить цей світ? ️ ️ 🌈 ", "Єдина моя мрія-це щоб був мир і люди були щасливі. Мені так цього хочеться", " світу потрібні люди. Людям потрібен мир", " у мене схожий чудик в підземному переході сидів, тільки напис не такий кричущий..👀 👌 ", "Хммммм 🤔 цікавий і правильний позив🤔", "Йошкін кіт ... що з вами, чоловік? Ви тут взагалі на себе не схожий, а з написом згодна", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, MELOVIN показав, як виконує свій хіт «Вітрила» на весіллі. Артист був на стільці з мікрофоном, з почуттям виконуючи свою емоційну композицію, слова якої так добре поєднуються з романтичною подією.

Нагадаємо, що напівголий MELOVIN показав, чим зводить з розуму жінок: "Фото для дорослих".

Як повідомляла Politeka, MELOVIN без одягу розбурхав постільним фото: "Мурашки від самої тільки думки...».

Також Politeka писала, що у Андрія Данилка з'явився відомий "син", схожість помітна: "Просто один в один".