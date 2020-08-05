Популярный украинский певец MELOVIN, запомнившийся многим как фаворит Андрея Данилко на Евровидении, предстал в неожиданном образе

Артист часто публикует в своем Инстаграм провокационные фото, и этот раз не стал исключением, передает Politeka.net.

На одном из последних кадров MELOVIN позировал с обнаженным торсом с татуировкой. Артист прикрылся картоном с надписью: "THE WORLD NEEDS PEACE", что означает: «МИРУ НУЖЕН МИР».

Певец надел черную кепку, из-под которой торчали несколько непослушных прядей. Взгляд певца был серьезным.

Таким образом, артист запустил своим постом флешмоб после взрыва в Ливане, в результате которого погибли 78 человек, и пострадало - около 4000.

За 18 часов пост собрал более 30 тысяч лайков и много комментариев.

"Я ГОРЖУСЬ СВОИМ КУМИРОМ!💪🖤", "2020 год все больше разочаровывает. Я всегда была оптимистом по жизни, но этот сделал меня скорее реалистом. Ну может даже к лучшему", "Какой-то тут сам на себя не похожий", "мне кажется, или наше поколение изменит этот мир? 🙏🏻🖤🏳️‍🌈", "Единственная моя мечта –это чтоб был мир и люди были счастливы. Мне так этого хочется", "Миру нужны люди. Людям нужен мир", "У меня похожий чудик в подземном переходе сидел, только надпись не такая кричащая..👀👌", "Хммммм🤔интересный и правильный позыв🤔", "Ешкин кот... что с вами, мужчина? Вы тут вообще на себя не похожий, а с надписью согласна", - написали пользователи сети.

Напомним, MELOVIN показал, как исполняет свой хит «Вітрила» на свадьбе. Артист был на стуле с микрофоном, с чувством исполняя свою эмоциональную композицию, слова которой так хорошо сочетаются с романтическим событием.

Напомним, что полуголый MELOVIN показал, чем сводит с ума женщин: "Фото для взрослых".

Как сообщала Politeka, MELOVIN без одежды взбудоражил постельным фото: «Мурашки от самой только мысли...».

Также Politeka писала, что у Андрея Данилко объявился известный "сын", схожесть заметна: "Просто один в один".